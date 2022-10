Conferenza Nicola | «Voglio vedere una Salernitana spensierata e che abbia entusiasmo»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Davide, tecnico della, ha parlato instampa in vista del match di domani contro lo Spezia Davide, tecnico della, ha parlato instampa in vista della sfida di domani in Serie A contro lo Spezia. Di seguito le sue parole. PROSSIMI IMPEGNI – «A me interessa soltanto la partita di domani,unae che. Posso assicurarvi che siamo reduci da una bella settimana di lavoro. In passatomo affrontato uno scontro diretto e poi un avversario fortissimo come l’Inter. Domani vorrei rialcune cose che ci hanno contraddistinto nelle gare ...

Davide, tecnico della Salernitana, ha parlato instampa in vista del match di domani contro lo Spezia Davide, tecnico della Salernitana, ha parlato instampa in vista ...Commenta per primo Davide, tecnico della Salernitana , presenta instampa la sfida con lo Spezia: le sue dichiarazioni. INFORTUNATI - 'Lovato non si è allenato tutta la settimana, se c'è la possibilità di ...Ora è ufficiale: Franck Ribery rimarrà nella Salernitana ed entrerà a far parte dello staff di Davide Nicola. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico in conferenza stampa: "Per me è una gioia il fatt ...In conferenza stampa pre-gara, l'allenatore granata Davide Nicola si è soffermato anche sul giro d'onore che la Salernitana farà effettuare alla propria stella, al proprio campione ...