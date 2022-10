Ucraina | Nato | ' tutte le informazioni indicano che Iran fornisce droni alla Russia'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Bruxelles. 20 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il segretario generale dellaJens Stoltenberg ha affermato che "leche l'e ha avvertito che questa collaborazione militare è una violazione delle risoluzioni approvate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pur non entrando nei dettagli, dal momento che lea cui si riferisce "sono di intelligence", Stoltenberg ha ipotizzato che le autoritàiane forniscanoe che è allo studio il loro utilizzo nella guerra in. Il capo della, che ha ricevuto a ...

"Il flusso di armi dellaverso l'e gli aiuti militari a Kiev avvicinano l'alleanza alla pericolosa linea dello scontro militare diretto con la Russia". E' il nuovo avvertimento del ministero degli Esteri russo, ...Elettricità razionata in tutto il Paese, blackout a rotazione a Kiev. Bombe al Sud, e le sirene risuonano ovunque. Anche la Cina ai concittadini: 'Lasciate l'subito'. Teheran: chiediamo a Kiev prove sull'uso di nostri droni. Ancora lontana l'intesa fra i leader Ue sul price ...Bruxelles. 20 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che "tutte le informazioni" indicano che l'Iran fornisce droni alla Russia e ha avvert ...Il presidente di Forza Italia, in un’intervista al Corriere della Sera, ritorna sugli audio in cui racconta l’invasione ...