Lukaku | l’Inter pensa ad un nuovo prestito per lui

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Romelupotrebbe rimanere alanche nella prossima stagione. I nerazzurrino al prolungare ilNon un inizio di stagione esaltante per Romelu. Il calciatore belga è da poco tornato dall’infortunio importante che lo ha tenuto fuori dai campi per tanto, con la possibilità di giocare contro la Fiorentina. 3 sole partite giocate L'articolo

... Sorrisi all'è tornato a svolgere parte del lavoro in gruppo: crescono le chance di una convocazione per Firenze. Brutte notizie in casa Milan . Si ferma nuovamente Maignan.'esito ...... così come Brozovic nell', che è vicina invece a schierare ... che è vicina invece a schierare nuovamente, anche lui ...'altra causa potrebbe essere invece legata al Covid - 19 , come ...