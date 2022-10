Il cellulare? Scuola prepotente

(Di giovedì 20 ottobre 2022) – Che pena la gente perbene che dà ragione alla professoressa – La faccenda è nota: una studentessa di 14 anni rifiuta di consegnare il suoalla professoressa. Dice: “Costa mille euri. Se va perduto, chi mi rimborsa?”. La vicepreside rimprovera anche i genitori che la sostengono. Le persone benpensanti, vale a dire le persone che accettano qualsiasi sopruso da parte di chi ha un briciolo di autorità, dànno ragione allae torto alla ragazza. No, proprio no. La ragazza ha ragione, laha torto marcio. Le professoresse non possono sequestrare nulla agli studenti. Nessuna legge gliene dà il diritto. Possono, e farebbero bene, a ordinare di non usare il telefonino durante le ore di lezione, pena una nota sul registro e un votaccio in condotta. A farmi provare infinita pena è la condiscendenza della gente perbene a ...

