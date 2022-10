Garante dei detenuti | arrestato Pietro Ioia | ' Telefoni e droga portati in carcere per soldi'

Tutte le notizie di oggi 18 ottobre Figura anche Pietro Ioia,diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Napoli, tra le otto persone arrestate dai carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) in quanto ritenute ...'Telefoni e droga portati in carcere per soldi', arrestato ildetenuti di Napoli , Pietro Ioia . Figura anche Pietro Ioia,diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Napoli, tra le otto persone ...Fermate altre 7 persone. Secondo gli inquirenti Pietro Ioia, avvalendosi del libero accesso all'interno delle carceri, introduceva telefonini e ..."Noi come sindacato avevamo contestato tale scelta da parte del Sindaco Luigi de Magistris in quanto il garante Pietro Ioia non aveva la comprovata capacità di competenza in materia giuridica e inoltr ...