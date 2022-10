ilGiornale.it

Mentre ora si devonocentinaia di corpi nella città di Izyum, militari e giornalisti ... Tuttitornare a casa.' 'La città è diventata più tranquilla, anche se i russi bombardano ogni ...Simone Mattarelli non si sarebbe suicidato: familiari e criminologala riapertura delle ... Tutti indizi che hanno scaturito la richiesta dila salma del 28enne per approfondimenti ... "Mi vogliono riesumare, ma sono vivo". E al cimitero spuntano strane ossa A denunciare l'episodio un uomo che si era recato a fare visita alla tomba di uno stretto congiunto Tra ossa rinvenute nei pressi di una tomba e lettere di riesumazione di una salma, riferibili tuttav ...Lettere pazze di riesumazione di persone vive, dati sbagliati e pure un osso, forse umano, abbandonato. Succede al cimitero di Giulianova, in provincia di Teramo. Sul ...