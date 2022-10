La Stampa di Elkann | quanto si può andare avanti così? Continuare con Allegri è deleterio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La– giornale di– scrive: Agnelli parla di vergogna, insiste su. Mapotrà durare? Un articolo pesante, a firma di Antonio Barillà, tutto incentrato sull’inutilità della scelta dicon il tecnico. Un processo alla Juventus. Che senso ha? Ha fatto bene il presidente della Juventus a parlare di vergogna, scrive il quotidiano torinese, va apprezzato, perché “non è facile chiedere scusa né confessare vergogna”, ma non è nemmeno facile insistere con, “un allenatore inviso ormai alla maggioranza dei tifosi, inchiodato da risultati pessimi, richiamato per riallacciare un filo vincente e piombato in un rendimento peggiore di Sarri e Pirlo”. E poi l’affondo: “Tanto premesso – ...

La Stampa

Nell'ambito del piano strategico Dare Forward 2030, il gruppo guidato da Carlos Tavares e presieduto da Johnha annunciato l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite ...Johnavrebbe deciso di sostituirlo con Massimo Giannini, attuale direttore della, altra testata controllata dagli Agnelli. In casa casa Exor sono giorni di riflessione. Non aiuta il ... Italian Tech Week, il dialogo Elkann-Collison: “L’Europa punti sull’innovazione” Lapo Elkann ed Andrea Agnelli, esponenti della proprietà della Juventus, sarebbero in forte disaccordo riguardo alla questione Allegri: come riportato da "Dagospia", la ...Il tracollo della Juventus contro il Maccabi Haifa non ha lasciato indifferente nemmeno Lapo Elkann che su Twitter ha scritto solo tre puntini di sospensione. … — ...