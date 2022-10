Gazzetta | il Napoli è la dimostrazione che si può fare bene tutto attraverso idee | qualità e forza

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Ilattuale è lache si può, campionato e Champions League, domenica e mercoledì,. La squadra di Luciano Spalletti continua ad essere un piacere per gli occhi, ma anche per la classifica e per i conti societari”. E’ il commento delladello Sport alla vittoria delsull’Ajax, ieri, al Maradona. I gol in Champions sono 17 in quattro partite, per la banda Spalletti, un record per un’italiana nei gironi. Ieri alla lista dei marcatori si è aggiunto anche Osimhen, rientrato in gruppo. “È questa, più volte sottolineata, un’altra grande differenza con la stagione scorsa. L’assenza di Osimhen non ha frenato le vittorie ...