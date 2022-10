(Di martedì 11 ottobre 2022) Secondo L'Equipe ilsollevato dall'incarico dopo la sconfitta con il Clermont(FRANCIA) - Non c'è ancora l'ufficialità, ma L'Equipe non ha dubbi: l'hailJean ...

Tiscali

Secondo L'Equipe il tecnico sollevato dall'incarico dopo la sconfitta con il Clermont(FRANCIA) - Non c'è ancora l'ufficialità, ma L'Equipe non ha dubbi: l'ha esonerato il tecnico Jean - Marc Furlan. Una decisione figlia dei cattivi risultati della squadra, quartultima con 8 punti in 10 gare, ma anche, spiega il sito del quotidiano francese, ......30 Hertha Berlino - Hoffenheim 1 - 1 17:30 Schalke 04 - Augusta 2 - 3- LIGUE 1 13:00 Lorient - Lille 2 - 1 15:00 Ajaccio - Clermont 1 - 3 15:00- Brest 1 - 1 15:00 Toulouse - ... Calcio: Auxerre. Stampa, esonerato il tecnico Furlan Secondo L'Equipe il tecnico sollevato dall'incarico dopo la sconfitta con il Clermont AUXERRE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Non c'è ancora ...Il difensore italiano apre al successo dei rossoneri, quinta vittoria consecutiva per la squadra del Principato, non sbaglia il Lille di Ounas, che batte il Lens.