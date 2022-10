Elenoire Ferruzzi si lamenta dell’aggressività di Luca Salatino | “I suoi insulti non li reggo più | questo gioco non fa per lui”

Today.it

... 'Mi spiace per chi sperava che restassi qui...'ci va giù duro con l'ex tronista: 'Questo gioco non fa per lui' In queste ore c'è stata anche una tremenda litigata tra Luca ...Luca Salatino è sempre più combattuto e vuole lasciare la Casa del Grande Fratello Vip ., chiacchierando con Patrizia Rossetti , ha perso la pazienza parlando della presunta aggressività dell'ex tronista.parla di Luca: "E' aggressivo, i suoi insulti non li ... La mamma di Elenoire Ferruzzi: "Ho avuto un maschietto bellissimo, poi è diventata donna" Luca Salatino e Più passa il tempo e più lo chef sente forte la mancanza dei suoi affetti più cari e – soprattutto nei momenti di stress – le sue difficoltà si fanno sempre più… Leggi ...Elenoire Ferruzzi si lamenta dell'aggressività di Luca Salatino al Grande Fratello Vip: "I suoi insulti non li reggo più!".