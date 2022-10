Conte non crede a Meloni | ' E' vicina all' establishment e alla finanza | si scontrerà con le contraddizioni'

Agenzia Nova

... la formazione neofranchista pur se 'raccoglie il sostegno del nazionalpopulismo internazionale... Il quotidiano presenta anche un'intervista al 'sopravvissuto' Giuseppe, che 'ha gestito molto ...Sarà difficile", ha aggiunto. Per il leader del M5s, se si continuerà a seguire l'agenda Draghi, Giorgia Meloni "avrà molti margini di manovra" che devono essere "creati". "A livello ... Conte: “Draghi non ha dato risposta alle nostre proposte per affrontare la crisi” A promuovere la mobilitazione a Roma tra gli altri l'ex deputato del Pd e poi di Leu Stefano Fassina, la capogruppo uscente al Senato di Leu Loredana De ...Antonio Conte continua a far parlare di se. Inizialmente, si era parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus. Adesso invece arriva una nuova ...