Atletica | Mattia Furlani in finale per il titolo di “Astro nascente europeo”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La European Athletics ha ufficializzato il terzetto che si giocherà ildi ‘Men’s Rising Star 2022’,, in occasione della cerimonia di consegna dei Golden Tracks il 22 ottobre a Tallinn, in Estonia. Tra le stelle emergenti spicca anche l’azzurro, insieme al ventenne discobolo lituano figlio d’arte Mykolas Alekna, argento mondiale a Eugene, e al mezzofondista olandese Niels Laros (17 anni) che ha riscritto i primati continentali di categoria nei 1500 e 3000. La strepitosa stagione del 17enne, cresciuto nella Studentesca Milardi e arrivato alle Fiamme Oro, non è passata inosservata a livello internazionale, e ha riscosso grande successo anche sui social: il talento reatino è stato il più votato ...

