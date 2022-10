Virtus Verona | Tronchin in ospedale per esami radiografici dopo uno scontro di gioco

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il difensore della, Simone, finisce in. Nel corso del match contro il Vicenza, valevole per la Coppa Italia di Serie C 2022/2023, il giocatore è rimasto vittima di unodicon il portiere biancorosso Desplanches ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari. Una volta portato fuori dal campo in barella,è stato condotto all’San Bortolo per essere sottoposto ad. Al momento dell’uscita dal campo il difensore era vigile. SportFace.

