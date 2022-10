TRAILERS FILMFEST 2022 | XXa ed a Milano dal 26 al 28 ottobre

Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Si tiene a Milano, dal 26 al 28 ottobre 2022 , presso l’Anteo - Palazzo del Cinema il Trailers FilmFest, giunto alla s… - Gazzettadmilano : Si tiene a Milano, dal 26 al 28 ottobre 2022 , presso l’Anteo - Palazzo del Cinema il Trailers FilmFest, giunto all… - Gazzettadmilano : Trailers FilmFest, da mercoledì 26 a venerdì 28 all’Anteo. -

gazzettadimilano.it

Si tiene a Milano, dal 26 al 28 ottobre 2022, presso l'Anteo - Palazzo del Cinema il, giunto alla sua ventesima edizione. Diretto da Stefania Bianchi e presentato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva, il festival rende protagonisti i migliori trailer ...Per la sezione cinema sarà proiettato il booktrailer La luna che sorride, finalista al, festival europeo di promozione cinematografica dei booktarilers. Per la sezione Musica Ofelia ... Trailers FilmFest, da mercoledì 26 a venerdì 28 all'Anteo. TRAILERS FILM FEST 2022 XX edizione Milano, 26 / 28 ottobre 2022 La ventesima edizione del Trailers FilmFest si avvicina: al via il voto online del ...The official trailer for Aurora’s Sunrise - Armenia’s official submission for the Oscars’ Best International Film race - has been released, Deadline informs.Inna Sahakyan’s film tells th ...