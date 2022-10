Ajax-Napoli le pagelle e il tabellino della partita di Champions League (Di martedì 4 ottobre 2022) tra la squadra olandese e quella di Luciano Spalletti. Il Napoli, dopo la sosta per le Nazionali, è ripartito con una meravigliosa vittoria contro il Torino allo stadio Maradona. Pochi giorni dopo, gli azzurri partono per l’Olanda: bisogna affrontare l’Ajax in Champions League. Grande Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 4 ottobre 2022) tra la squadra olandese e quella di Luciano Spalletti. Il, dopo la sosta per le Nazionali, è ripartito con una meravigliosa vittoria contro il Torino allo stadio Maradona. Pochi giorni dopo, gli azzurri partono per l’Olanda: bisogna affrontare l’in. Grande Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

gippu1 : Prima di stasera, in TUTTA la storia delle Coppe Europee, solo il Borussia Dortmund (nel 2012) e il Real Madrid era… - UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - anperillo : Magnifico #Napoli nei primi 35’, poi energie al risparmio in vista dell’#Ajax. Perfetta la gestione dei cambi di… - Fraptus : RT @gippu1: Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli - Diego31883 : RT @MGuardasole: Qualche numero di #AjaxNapoli: • #Napoli prima italiana capace di segnare +10 gol nelle prime 3 della fase a gironi di #UC… -