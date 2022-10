Giovanni Ciacci non si pente (VIDEO): “Un Marco ce lo siamo levati dai cog**oni. Se vogliamo sopravvivere bisogna fare come…” (Di domenica 2 ottobre 2022) Ieri pomeriggio nella casa del Gf Vip, si è registrato l’addio di Marco Bellavia, costretto a lasciare il reality a causa delle difficoltà emotive non capite e schernite dagli altri concorrenti, in particolare di Giovanni Ciacci. Il web è stato molto duro con gli altri concorrenti tanto da chiedere seri provvedimenti nella puntata Live di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ciacci sbotta contro Bellavia (VIDEO): “Ti devi vergognare per quello che hai detto, perché grazie alla gente come te che…” Gf Vip 7, Sonia Bruganelli spiega perchè è tornata: “Momento delicato” Sieropositività al Gf Vip 7, Alfonso Signorini fa una precisazione per i concorrenti Gf Vip 7, un concorrente rinuncia al reality. La ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Ieri pomeriggio nella casa del Gf Vip, si è registrato l’addio diBellavia, costretto a lasciare il reality a causa delle difficoltà emotive non capite e schernite dagli altri concorrenti, in particolare di. Il web è stato molto duro con gli altri concorrenti tanto da chiedere seri provvedimenti nella puntata Live di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sbotta contro Bellavia (): “Ti devi vergognare per quello che hai detto, perché grazie alla gente come te che…” Gf Vip 7, Sonia Bruganelli spiega perchè è tornata: “Momento delicato” Sieropositività al Gf Vip 7, Alfonso Signorini fa una precisazione per i concorrenti Gf Vip 7, un concorrente rinuncia al reality. La ...

