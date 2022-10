Obiettivi del Recovery tutti raggiunti? Ecco i numeri: spesi 20,5 miliardi su 41 previsti. E il Tesoro ammette 'una battuta d'arresto' (Di sabato 1 ottobre 2022) E il meccanismo messo a punto dal governo per aggiornare i bandi tenendo conto degli extra costi è partito tardi: solo a metà settembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) E il meccanismo messo a punto dal governo per aggiornare i bandi tenendo conto degli extra costi è partito tardi: solo a metà settembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm con le ...

marattin : Ritorno in Parlamento, con due obiettivi. Continuare a occuparmi di questioni economiche (in tempi complicati), e l… - CarloCalenda : Dopo una perfetta campagna vaccinale, dati economici top, il raggiungimento di tutto gli obiettivi del PNRR (66 mld… - ItaliaDomaniGov : ? News dalla Commissione ue: in arrivo 21 miliardi di euro per aver centrato tutti gli obiettivi del primo semestre… - BCarazzolo : RT @eccoclimate: Gli impatti e i rischi del cambiamento climatico stanno diventando sempre più complessi e difficili da gestire, è necessa… - armandoluongo10 : RT @ElioLannutti: Obiettivi del Recovery tutti raggiunti?Spesi 20,5 miliardi su 41 previsti. E il Tesoro ammette “una battuta d’arresto”.… -