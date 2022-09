Cartelle esattoriali, al vaglio un maxi-sconto dell’80%. Ecco le ipotesi (Di giovedì 29 settembre 2022) In arrivo una sanatoria ad ampio raggio sulle Cartelle esattoriali? Un maxi-sconto sulle Cartelle esattoriali di importo più basso per smaltire l’enorme arretrato che blocca gli uffici dell’ Agenzia... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 settembre 2022) In arrivo una sanatoria ad ampio raggio sulle? Unsulledi importo più basso per smaltire l’enorme arretrato che blocca gli uffici dell’ Agenzia...

wam_the : Cartelle esattoriali ridotte e pensioni: i soldi ci sono - Bob6Rock : RT @SkyTG24: Cartelle esattoriali, al vaglio un maxi-sconto dell’80% - TrendOnline : #sanatoria delle #cartelle esattoriali in arrivo: sei sicuro che non ti riguardi? C'è un metodo per fugare ogni du… - Cati186 : RT @marzopazzo16: @FratellidItalia Adesso dateci: - la Flat Tax al 15% - le dentiere gratis - lo stralcio delle cartelle esattoriali - lo… - Fabry_tanakasan : @_senzatesta @FratellidItalia Il 90% dei cosiddetti 'evasori' sono piccole imprese che per l'assurda pressione fisc… -