Spread Btp Bund chiude in calo sotto 240 punti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo sotto i 240 punti (239,6) rispetto ai 248,9 dell'avvio e 11 punti in meno sulla chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende al 4,5%.

