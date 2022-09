Milano | bimba morta di stenti | madre in tribunale per incidente probatorio

(Di mercoledì 28 settembre 2022), 28 set. (Adnkronos) - Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio pluriaggravato della figlia Diana di solo 18 mesi, è presente - in- per l'udienza dell'che mira a ottenere risposte sul contenuto del biberon e su altri oggetti del piccola trovata senza vita lo scorso 20 luglio. La donna scortata dagli agenti della polizia Penitenziaria e dai difensori, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria, è entrata nella stanza al settimo piano del gip Fabrizio Filice senza rilasciare dichiarazioni. L'udienza - sono presenti i pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro, titolari dell'inchiesta - serve a formalizzeranno il conferimento degli incarichi ai rispettivi consulenti per svolgere gli accertamenti tecnici "di natura biologica e chimico-forense sul ...

morta a, i legali di Alessia Pifferi: 'Serve consulenza psichiatrica'. Domani l'udienza IL SOVRAFFOLLAMENTO Nel mirino degli inquirenti, ora, oltre all'omicidio, potrebbe finire anche la ...... Federica Nargi e Alessandro Matri hanno invitato tanti amichetti della. Ludovica Sauer ha ... Si sono trasferiti da poco aper poter gestire meglio gli impegni di lavoro e, nonostante la ...Milano, 28 set. (Adnkronos) - Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio pluriaggravato della figlia Diana di solo 18 mesi, è presente - in tribunale a Milano - per l'udienza dell'incidente ...Alessia Pifferi, la 37enne arrestata il 21 luglio con l'accusa di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei ...