Caso Silvia Cipriani: trovata una scarpa e la borsa, proseguono le ricerche (Di mercoledì 28 settembre 2022) Questa notte le ricerche del corpo di Silvia Cipriani si sono interrotte ma riprenderanno a breve, questa mattina, con le prime luci. Nello stesso posto in cui è stata ritrovata la sua macchina infatti, la Fiat Palio segnalata da un cercatore di funghi che per Caso, ha avuto dei problemi con la sua vettura nel bosco, sono stati trovati anche altri oggetti che potrebbero appartenere alla donna. Silvia, il giorno della sua scomparsa, il 22-23 luglio, ha lasciato a casa il cellulare ma aveva con se la borsa. E proprio la borsa della donna sarebbe stata ritrovata nella tarda serata di ieri. Non solo, le forze dell’ordine, che da ore lavorano in quella zona per cercare di capire se quella è la scena del delitto, hanno anche ritrovato una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022) Questa notte ledel corpo disi sono interrotte ma riprenderanno a breve, questa mattina, con le prime luci. Nello stesso posto in cui è stata rila sua macchina infatti, la Fiat Palio segnalata da un cercatore di funghi che per, ha avuto dei problemi con la sua vettura nel bosco, sono stati trovati anche altri oggetti che potrebbero appartenere alla donna., il giorno della sua scomparsa, il 22-23 luglio, ha lasciato a casa il cellulare ma aveva con se la. E proprio ladella donna sarebbe stata rinella tarda serata di ieri. Non solo, le forze dell’ordine, che da ore lavorano in quella zona per cercare di capire se quella è la scena del delitto, hanno anche ritrovato una ...

