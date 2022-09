Viabilità: A8 Milano-Varese, da venerdì 30 settembre tre notti di chiusure (Di martedì 27 settembre 2022) Milano, 27 set.(Adnkronos) - Sulla A8 Milano-Varese e sul ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord di Milano/A8 Milano-Varese, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziale, nelle tre notti di venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso, per chi proviene dal raccordo Fiera di Milano, il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza; sul ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord di Milano/A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene dalla A8 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022), 27 set.(Adnkronos) - Sulla A8e sul ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord di/A8, per consentire lavori di competenzaSerravalleTangenziale, nelle tredi30, sabato 1 e domenica 2 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A8, sarà chiuso, per chi proviene dal raccordo Fiera di, il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza; sul ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord di/A8sarà chiuso, per chi proviene dalla A8 ...

