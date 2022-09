Supplenze docenti 2022, è possibile cancellarsi dalle GPS per accettare da MAD? (Di martedì 27 settembre 2022) Supplenze docenti 2022: a fronte di migliaia di incarichi attribuiti da GaE e GPS, i docenti che non hanno ricevuto un incarico vorrebbero capire come comportarsi. Da una parte si registra la chiusura da parte del MInistero alla deroga al divieto di inviare MAD se già inseriti in qualsiasi graduatoria, dall'altro le scuole continuano a convocare tramite MAD, fino ad arrivare agli interpelli nazionali alla ricerca di universitari, a fronte di docenti in possesso di abilitazione ma bloccati in graduatorie da cui non possono lavorare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022): a fronte di migliaia di incarichi attribuiti da GaE e GPS, iche non hanno ricevuto un incarico vorrebbero capire come comportarsi. Da una parte si registra la chiusura da parte del MInistero alla deroga al divieto di inviarese già inseriti in qualsiasi graduatoria, dall'altro le scuole continuano a convocare tramite, fino ad arrivare agli interpelli nazionali alla ricerca di universitari, a fronte diin possesso di abilitazione ma bloccati in graduatorie da cui non possono lavorare. L'articolo .

