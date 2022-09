Psg | nervi tesi nello spogliatoio La squadra si rivolta contro Mbappé?

(Di martedì 27 settembre 2022) E’ ormai risaputo che Neymar non abbia una particolare simpatia per Kylianma, stando a quanto rivelato da ‘El Confidencial’, il brasiliano non sarebbe il solo ad avere problemi con il francese. Il numero 7 del Paris Saint-Germain, infatti, da alcuni sarebbe ritenuto un “bambino capriccioso che condiziona le decisioni sportive del club”. I compagni dine avrebbero abbastanza dei privilegi di cui godrebbe il fuoriclasse transalpino e avrebbero deciso di prendere le parti di Neymar. Neanche il tecnico Christophe Galtier avrebbe gradito le recenti dichiarazioni di, reo di aver parlato di un certo disagio nel nuovo sistema di gioco. SportFace.

E' ormai risaputo che Neymar non abbia una particolare simpatia per Kylian Mbappé ma, stando a quanto rivelato da 'El Confidencial', il brasiliano non sarebbe il solo ad avere problemi con il francese.