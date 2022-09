F1 Fernando Alonso pronto a far festa | a Singapore il suo 351° GP Diventa il nuovo “decano” del Circus e non solo!

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) A meno di spiacevoli e inaspettati imprevisti nei prossimi giorni, domenica 2 ottobretaglierà un significativo traguardo. Statistico e non solo. Prendendo il via nel Gran Premio di2022, lo spagnolo toccherà quota 351 GP in carriera,ndo così il pilota più presente nella storia della Formula 1. Attualmente, l’iberico condivide il primato con Kimi Räikkönen, arrivato a 350 gare prima di appendere il casco al chiodo. La longevità agonistica del quarantunenne asturiano è incredibile, soprattutto considerando come, dopo un inizio di stagione povero di risultati, abbia cominciato a fare sistematicamente meglio del compagno di squadra Esteban Ocon, ex pupillo Mercedes e di quindici anni più giovane! Va peraltro sottolineato come Nando, che ha messo piede in F1 ancora teenager, abbia avuto ...