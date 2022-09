Elezioni 2022, Cacciari: “Italia non è fascista, a sinistra catastrofe mentale” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Questa è una colossale stupidaggine”. Il filosofo Massimo Cacciari, intervistato dalla ‘Stampa’ risponde così alla domanda se gli Italiani siano diventati fascisti, alla luce dei risultati del voto. Il ragionamento ‘se vince la Meloni vincono i fascisti’, osserva “è stato controproducente, come si è visto. La genesi del fascismo è lontanissima da oggi, nasceva da una crisi della democrazia, avveniva in un contesto molto diverso da quello dei giorni nostri. Quella che è stata proposta tra Fratelli d’Italia e il fascismo è stata una sovrapposizione impropria”. “Il pericolo che corriamo oggi non ha più nulla a che fare con i totalitarismi. Quella che è entrata in crisi, e da trent’anni ormai, è la democrazia progressiva, nata in Europa dopo la Seconda guerra mondiale – sottolinea – Una democrazia che spingeva i popoli ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Questa è una colossale stupidaggine”. Il filosofo Massimo, intervistato dalla ‘Stampa’ risponde così alla domanda se glini siano diventati fascisti, alla luce dei risultati del voto. Il ragionamento ‘se vince la Meloni vincono i fascisti’, osserva “è stato controproducente, come si è visto. La genesi del fascismo è lontanissima da oggi, nasceva da una crisi della democrazia, avveniva in un contesto molto diverso da quello dei giorni nostri. Quella che è stata proposta tra Fratelli d’e il fascismo è stata una sovrapposizione impropria”. “Il pericolo che corriamo oggi non ha più nulla a che fare con i totalitarismi. Quella che è entrata in crisi, e da trent’anni ormai, è la democrazia progressiva, nata in Europa dopo la Seconda guerra mondiale – sottolinea – Una democrazia che spingeva i popoli ...

