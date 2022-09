C’è un nuovo Amazon Prime Day: a ottobre, 2 giorni di sconti e offerte solo per gli abbonati (Di lunedì 26 settembre 2022) La nuova iniziativa di sconti del colosso dell’ecommerce affianca i tradizionali Black Friday e Prime Day: si parte a mezzanotte e un minuto dell’11 ottobre Leggi su repubblica (Di lunedì 26 settembre 2022) La nuova iniziativa didel colosso dell’ecommerce affianca i tradizionali Black Friday eDay: si parte a mezzanotte e un minuto dell’11

francescacheeks : rega la juve è deprimente ma c’aggia fa per fortuna sono in studio per il disco nuovo. - Einaudieditore : Il nuovo romanzo di Wu Ming si intitola UFO 78 e arriva in libreria l'11 ottobre. È già prenotabile ovunque e per s… - c_appendino : Tram tecnologicamente avanzati e pienamente accessibili che sostituiranno i più vecchi sulle nostre strade. Con la… - IlconteZio : @diStasioStefano @Moonlightshad1 Conte 2 ha dato le dimissioni, appunto. E non c'erano i presupposti per andare ava… - LoLLoAmoroso : Charlie: “Ora c’è un nuovo governo” Edoardo: “Bello… oddio, bello insomma.” #gfvip -