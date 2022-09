“The Crown”, la serie Netflix pronta a far tremare il regno di Re Carlo (Di domenica 25 settembre 2022) The Crown, la fortunata serie basata sulla storia della famiglia reale inglese, è pronta a tornare su Netflix, con la quinta stagione. E si preannuncia una vera bomba, pronta a far tremare il neo regno di Re Carlo III, dato che questi episodi saranno improntati proprio sul divorzio da Lady Diana. Intanto, come di consueto, gli interpreti principali sono stati sostituiti da nuovi attori. Scopriamo chi sono. “The Crown”: i nuovi episodi fanno tremare Re Carlo III L’attesissimo ritorno di The Crown è ormai imminente, e il fato (o l’astuzia di Netflix) vuole che ricada proprio nei primi mesi del nuovo regno di Re Carlo ... Leggi su dilei (Di domenica 25 settembre 2022) The, la fortunatabasata sulla storia della famiglia reale inglese, èa tornare su, con la quinta stagione. E si preannuncia una vera bomba,a faril neodi ReIII, dato che questi episodi saranno imti proprio sul divorzio da Lady Diana. Intanto, come di consueto, gli interpreti principali sono stati sostituiti da nuovi attori. Scopriamo chi sono. “The”: i nuovi episodi fannoReIII L’attesissimo ritorno di Theè ormai imminente, e il fato (o l’astuzia di) vuole che ricada proprio nei primi mesi del nuovodi Re...

