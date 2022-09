Bridgerton 3 e lo spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story, due teaser svelano i primi dettagli (Di domenica 25 settembre 2022) Bridgerton 3 e il suo atteso spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story si mostrano durante l’evento globale TUDUM di Netflix. Per quanto riguarda la terza stagione di Bridgerton, l’attrice Nicola Coughlan, alias Lady Whistledown, ha raggiunto i colleghi Luke Newton e Claudia Jesse, che interpretano i fratelli Bridgerton Colin ed Eloise, i quali si sono resi protagonisti di una simpatia sfida di ritratti. La Coughlan ha quindi rivelato al pubblico il titolo del primo episodio di Bridgerton 3, “Fuori dall’Ombra”, dopo ha letto un annuncio di Lady Whistledown, usando la sua stessa intonazione (nella versione originale della serie tv il ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022)3 e il suo atteso-off: Asi mostrano durante l’evento globale TUDUM di Netflix. Per quanto riguarda la terza stagione di, l’attrice Nicola Coughlan, alias Lady Whistledown, ha raggiunto i colleghi Luke Newton e Claudia Jesse, che interpretano i fratelliColin ed Eloise, i quali si sono resi protagonisti di una simpatia sfida di ritratti. La Coughlan ha quindi rivelato al pubblico il titolo del primo episodio di3, “Fuori dall’Ombra”, dopo ha letto un annuncio di Lady Whistledown, usando la sua stessa intonazione (nella versione originale della serie tv il ...

cinefilosit : Queen Charlotte: A Bridgerton Story, il primo sguardo allo spin-off/prequel - DanielaFini : RT @Daninseries: ABBIAMO DELLE RISPOSTE - The Crown 5: 9 novembre - Emily in Paris 3: 21 dicembre - YOU 4: Parte 1, 10 febbraio. Parte 2… - Nerd_Girl_9 : RT @Daninseries: ABBIAMO DELLE RISPOSTE - The Crown 5: 9 novembre - Emily in Paris 3: 21 dicembre - YOU 4: Parte 1, 10 febbraio. Parte 2… - AnnaSciancalep2 : RT @Daninseries: ABBIAMO DELLE RISPOSTE - The Crown 5: 9 novembre - Emily in Paris 3: 21 dicembre - YOU 4: Parte 1, 10 febbraio. Parte 2… - kicca0181 : @acciokindness Ma hanno detto nulla di Bridgerton ( non lo spin off) perché io non vedo l'ora di vedere la storia d… -