Putin firma emendamenti al codice penale: inasprite le pene per disertori e renitenti alla leva (Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. La diserzione o la mancata comparizione alla leva è punita con la reclusione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirhato un pacchetto dialrelativo al servizio militare. La diserzione o la mancata comparizioneè punita con la reclusione ...

