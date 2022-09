Niente vertici, tanti vasi comunicanti, il ruolo della ‘ndrangheta e la mappa di ‘narcocity’: così funziona la rete della cocaina a Milano (Di sabato 24 settembre 2022) Esse domanda: “Come siete messi fra?”. Il Nero: “Jolly dovrebbe avere due settimane”. “Ma ieri che abbiamo fatto?”. “Tre, Polly ha fatto tutti quelli che erano in zona”. Esse parla preoccupato: “Baldo a giorni mi chiederà di raccogliere tutto quello che abbiamo, questi mi sa che stanno spendendo i love per loro”. Il Nero fa di conto: “Allora Polly ha due settimane, due giorni, e due gambe”. E oltre a Polly, tra i cavallini c’è Nico, Jolly, Stich, Number, Dino, Geppetto. Tutti al lavoro, ogni giorno a Milano, su turni di otto ore e più, perché quando arriva “il nuovo menù” c’è da trottare e il cellulare si infiamma di chiamate. La rubrica dei clienti vale al momento 300mila euro. La banda lavora così, al minimo due chili di cocaina a settimana, e comanda lo spaccio su tutta la movida e buona parte della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Esse domanda: “Come siete messi fra?”. Il Nero: “Jolly dovrebbe avere due settimane”. “Ma ieri che abbiamo fatto?”. “Tre, Polly ha fatto tutti quelli che erano in zona”. Esse parla preoccupato: “Baldo a giorni mi chiederà di raccogliere tutto quello che abbiamo, questi mi sa che stanno spendendo i love per loro”. Il Nero fa di conto: “Allora Polly ha due settimane, due giorni, e due gambe”. E oltre a Polly, tra i cavallini c’è Nico, Jolly, Stich, Number, Dino, Geppetto. Tutti al lavoro, ogni giorno a, su turni di otto ore e più, perché quando arriva “il nuovo menù” c’è da trottare e il cellulare si infiamma di chiamate. La rubrica dei clienti vale al momento 300mila euro. La banda lavora, al minimo due chili dia settimana, e comanda lo spaccio su tutta la movida e buona parte...

