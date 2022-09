Milan, Leao protagonista in Nazionale (Di sabato 24 settembre 2022) protagonista con il Milan ma anche in Nazionale con il suo Portogallo. Rafa Leao, schierato dal 1’, ha regalato l’assist a Dalot... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022)con ilma anche incon il suo Portogallo. Rafa, schierato dal 1’, ha regalato l’assist a Dalot...

lucabianchin7 : Novità sulla situazione #Leao. Rafa ha fretta di firmare un nuovo contratto e la sua priorità è farlo col #Milan.… - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - ManuFilippone95 : RT @Spina14_acm: Leao passa dal giocare insieme a Messias col Milan come compagno sulla fascia opposta alla sua a giocare con Bernardo Silv… - infernALE96 : Leao per Dalot ed è Milan 20-21... -