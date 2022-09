Il Papa ai giovani “Serve una nuova economia che combatta la povertà”

(Di sabato 24 settembre 2022) ASSISI (PERUGIA) (ITALPRESS) – “Non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace”. Lo ha detto ilaieconomisti, imprenditori e imprenditrici riuniti ad Assisi per l’incontro “Economy of Francesco”.“Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che “sta andando in rovina”. Lo diciamo ed è così. Una, ispirata a Francesco d’Assisi, oggi può e deve essere un’amica della terra e un’di pace”, ha detto il Pontefice.“La Bibbia è piena di alberi e di piante, dall’albero della vita al granello di senape. E San Francesco ci aiuta con la sua fraternità cosmica con tutte le creature viventi – ha spiegato Francesco -. Noi uomini, in questi ultimi due secoli, siamo cresciuti a scapito ...

Immancabili le parole sulla guerra in Ucraina: la nostra generazione non sta custodendo la pace l'avvertimento diFrancesco che firma un "patto" con ieconomisti di tutto il mondo (un ...... è statoFrancesco ad alzare la voce. Durante un intervento ad Assisi, il pontefice ha condannato chi licenzia le donne quando restano incinte, chi non dà lavoro aie, più in generale, ...Assisi – Il futuro per uscire dalla crisi che morde l'Italia, l'Europa e l'Occidente è sintetizzabile in tre principi. Il primo: «È tempo di un nuovo ...Ad Assisi per l'evento 'Economy of Francesco' Bergoglio spezza una lancia in favore delle donne: basta cacciarle perchè incinte ...