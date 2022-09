X Factor, proposta di matrimonio alle audizioni: Fedez “sposa” una coppia (VIDEO) (Di venerdì 23 settembre 2022) A X Factor arriva una proposta di matrimonio Romantica sorpresa a X Factor durante le audizioni. Nella puntata di oggi, giovedì 22 settembre, sul finale c’è stata una proposta di matrimonio. E complici di tutto sono stati Fedez e Francesca Michielin che hanno fatto da colonna sonora. Ma vediamo cosa è successo. Ad un certo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 23 settembre 2022) A Xarriva unadiRomantica sorpresa a Xdurante le. Nella puntata di oggi, giovedì 22 settembre, sul finale c’è stata unadi. E complici di tutto sono statie Francesca Michielin che hanno fatto da colonna sonora. Ma vediamo cosa è successo. Ad un certo L'articolo proviene da Novella 2000.

andreastoolbox : X Factor, proposta di matrimonio: Fedez “sposa” una coppia - Novella_2000 : X Factor, proposta di matrimonio alle audizioni: Fedez “sposa” una coppia (VIDEO) - fanpage : #XF2022 Un momento davvero romantico: proposta di matrimonio a X Factor! - SonoUnaCarota00 : LA PROPOSTA A X FACTOR MA DICIAMO VERO E SE AVESSE VOLUTO DIRE DI NO MA IO SAREI MORTA SAREI SCAPPATA VIA IN ANTARTIDE A NUOTO -