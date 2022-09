Programmi TV di stasera, venerdì 23 settembre 2022. Agorà e Zona Bianca sfidano Mentana, sul Nove torna Crozza (Di venerdì 23 settembre 2022) Fratelli di Crozza Rai1, ore 20.30: Italia-Inghilterra – Nations League Calcio. L’ultimo impegno casalingo dell’edizione 2022 di Nations League per gli Azzurri coincide con la gara ufficiale numero 60 giocata a San Siro: un traguardo che avvicina il Meazza all’Olimpico di Roma, dove la Nazionale ha giocato due volte in più, 62. Quella contro i Leoni inglesi rappresenta, tra l’altro, una delle ultime chances di agguantare una qualificazione alla fase finale che resta complicata ma possibile, considerando anche lo scontro diretto tra Ungheria e Germania, che precedono gli Azzurri di due e un punto nella classifica del Gruppo 3. Italia-Inghilterra, preceduta dal doppio inno interpretato dal vivo dalla soprano italo-inglese Carly Paoli, nata nel Nottinghamshire da papà inglese e mamma italiana, è in diretta subito dopo il Tg1, con il commento di Alberto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 settembre 2022) Fratelli diRai1, ore 20.30: Italia-Inghilterra – Nations League Calcio. L’ultimo impegno casalingo dell’edizionedi Nations League per gli Azzurri coincide con la gara ufficiale numero 60 giocata a San Siro: un traguardo che avvicina il Meazza all’Olimpico di Roma, dove la Nazionale ha giocato due volte in più, 62. Quella contro i Leoni inglesi rappresenta, tra l’altro, una delle ultime chances di agguantare una qualificazione alla fase finale che resta complicata ma possibile, considerando anche lo scontro diretto tra Ungheria e Germania, che precedono gli Azzurri di due e un punto nella classifica del Gruppo 3. Italia-Inghilterra, preceduta dal doppio inno interpretato dal vivo dalla soprano italo-inglese Carly Paoli, nata nel Nottinghamshire da papà inglese e mamma italiana, è in diretta subito dopo il Tg1, con il commento di Alberto ...

