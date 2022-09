Elezioni 2022, Conte: “Ci avevano dato per morti, si sono sbagliati ancora” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Giuseppe Conte arriva sul palco di Piazza Santi Apostoli, accolto dall’ovazione del popolo pentastellato. “Ma che succede? Ci avevano dato per morti, ma questa piazza mi sembra sintomo di buona salute, ancora una volta si sono sbagliati”, dice il presidente del M5S. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Giuseppearriva sul palco di Piazza Santi Apostoli, accolto dall’ovazione del popolo pentastellato. “Ma che succede? Ciper, ma questa piazza mi sembra sintomo di buona salute,una volta si”, dice il presidente del M5S. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

