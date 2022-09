Su Putin l'ultimo scontro fra i leader prima del voto (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - "Mobilitazione militare parziale": le parole di Vladimir Putin piombano sul tavolo del confronto elettorale e per una volta mettono tutti d'accordo sulla condanna nei confronti di quella che viene percepita insieme una minaccia e una prova di debolezza. Quello che cambia è il giudizio su quanto messo in campo dall'Occidente per fare fronte alla minaccia. Oltre a chi, come Enrico Letta e Giorgia Meloni, indica la strada della fermezza contro Mosca imboccata dai Paesi occidentali, c'è chi segnala gli errori fin qui compiuti da chi "ha privilegiato la soluzione militare" a quella diplomatica. È il caso di Giuseppe Conte che, condannando il governo di Mosca per l'aggressione all'Ucraina, segnala che "il problema vero è che l'Occidente si è solo concentrato sull'aspetto militare e non sul negoziato di pace che, invece, è necessario". E se non c'è dubbio che ... Leggi su agi (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - "Mobilitazione militare parziale": le parole di Vladimirpiombano sul tavolo del confronto elettorale e per una volta mettono tutti d'accordo sulla condanna nei confronti di quella che viene percepita insieme una minaccia e una prova di debolezza. Quello che cambia è il giudizio su quanto messo in campo dall'Occidente per fare fronte alla minaccia. Oltre a chi, come Enrico Letta e Giorgia Meloni, indica la strada della fermezza contro Mosca imboccata dai Paesi occidentali, c'è chi segnala gli errori fin qui compiuti da chi "ha privilegiato la soluzione militare" a quella diplomatica. È il caso di Giuseppe Conte che, condannando il governo di Mosca per l'aggressione all'Ucraina, segnala che "il problema vero è che l'Occidente si è solo concentrato sull'aspetto militare e non sul negoziato di pace che, invece, è necessario". E se non c'è dubbio che ...

N_i_c_k_100_ : @giovo77 @CMusso6 @Meteorino1 @elevisconti Da ultimo, 'la NATO è arrivata sotto il Cremlino è normale' è una frase… - emanuelino10 : RT @lanf64: #Draghi a #NewYork con #Kissinger: “La #Russia torni allo spirito del 1945, se si traccia una linea rossa va rispettata”. Drag… - MysteryFaith424 : @ultimenotizie che sia un americano a dirlo ha un che di ...paraculo estremo, direi. In ogni caso il fine ultimo è… - GiuliaGT1 : RT @ComVentotene: Anatoly Gerashchenko, ex rettore del Moscow Aviation Institute, è morto dopo una caduta dalle scale dell’istituto. Il s… - 1Clochard : RT @ComVentotene: Anatoly Gerashchenko, ex rettore del Moscow Aviation Institute, è morto dopo una caduta dalle scale dell’istituto. Il s… -