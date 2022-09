Roma, minimarket da incubo: oltre 40 chili di alimenti sequestrati e sanzioni a pioggia (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma. Sul cibo, la somministrazione al pubblico o la vendita, non si scherza. Per questo i controlli nell’ambito sono tassativi e non concedono margini o sbavature nei confronti dei commercianti capitolini. In molti sono gli esercizi della Capitale che presentano gravi irregolarità sui prodotti venduti, in ogni quartiere. Stretta sui minimarket di Montesacro Dalla mancata indicazione dei prezzi di vendita all’assenza di qualsiasi requisito in linea con le norme sulla sicurezza alimentare, come le indicazioni sulla provenienza e tracciabilità degli alimenti: questi sono tra i principali illeciti riscontrati dalla Polizia Locale di Roma Capitale in alcuni minimarket nella zona di Montesacro, nell’ambito dei controlli mirati a verificare il rispetto sulle regole poste a tutela della salute dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022). Sul cibo, la somministrazione al pubblico o la vendita, non si scherza. Per questo i controlli nell’ambito sono tassativi e non concedono margini o sbavature nei confronti dei commercianti capitolini. In molti sono gli esercizi della Capitale che presentano gravi irregolarità sui prodotti venduti, in ogni quartiere. Stretta suidi Montesacro Dalla mancata indicazione dei prezzi di vendita all’assenza di qualsiasi requisito in linea con le norme sulla sicurezza alimentare, come le indicazioni sulla provenienza e tracciabilità degli: questi sono tra i principali illeciti riscontrati dalla Polizia Locale diCapitale in alcuninella zona di Montesacro, nell’ambito dei controlli mirati a verificare il rispetto sulle regole poste a tutela della salute dei ...

CorriereCitta : Roma, minimarket da incubo: oltre 40 chili di alimenti sequestrati e sanzioni a pioggia - radioromait : Roma, verifiche nei minimarket a Montesacro: sequestrati 40 chili di alimenti - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Secchi di blatte morte ed escementi di topo. Uno spettacolo horror per Polizia e Asl durante un'ispezione nel quartiere Cas… - Swiety000 : RT @ilgiornale: Secchi di blatte morte ed escementi di topo. Uno spettacolo horror per Polizia e Asl durante un'ispezione nel quartiere Cas… - radioromait : Roma, bar e minimarket da incubo sulla Casilina: chiesta chiusura per gravi condizioni igienico sanitarie -