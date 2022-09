Milano: operazione Polfer 'stazioni sicure', 3 arresti e 14 denunce (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) - Tre persone arrestate, 14 denunciate e 2.359 identificate; 167 operatori impegnati in 79 stazioni, 501 bagagli controllati e 11 sanzioni elevate. Questo il bilancio in Lombardia dell'operazione 'stazioni sicure' predisposta dalla polizia di Stato per contrastare le attività illecite e prevenire possibili azioni improntate all'illegalità. Lo scorso martedì, il compartimento della Polfer per la Lombardia ha schierato i suoi agenti sia nei maggiori scali ferroviari, come Milano Centrale, Porta Garibaldi, Lambrate, Rogoredo, Cadorna, sia in altre stazioni. In particolare, a Milano Centrale, gli agenti della polizia ferroviaria, coadiuvati da una pattuglia di unità cinofile e una anti esplosivo, hanno arrestato due cittadini marocchini di 22 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) - Tre persone arrestate, 14 denunciate e 2.359 identificate; 167 operatori impegnati in 79, 501 bagagli controllati e 11 sanzioni elevate. Questo il bilancio in Lombardia dell'' predisposta dalla polizia di Stato per contrastare le attività illecite e prevenire possibili azioni improntate all'illegalità. Lo scorso martedì, il compartimento dellaper la Lombardia ha schierato i suoi agenti sia nei maggiori scali ferroviari, comeCentrale, Porta Garibaldi, Lambrate, Rogoredo, Cadorna, sia in altre. In particolare, aCentrale, gli agenti della polizia ferroviaria, coadiuvati da una pattuglia di unità cinofile e una anti esplosivo, hanno arrestato due cittadini marocchini di 22 ...

