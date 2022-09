Covid: 375 nuovi casi in Alto Adige (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Alto Adige registra oggi 375 nuovi casi Covid (12 pcr e 363 test antigienici). Il numero delle vittime resta fermo a 1.539. Gli Altoatesini in quarantena sono 2561, mentre quelli dichiarati guariti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) L'registra oggi 375(12 pcr e 363 test antigienici). Il numero delle vittime resta fermo a 1.539. Gliatesini in quarantena sono 2561, mentre quelli dichiarati guariti ...

Covid: 375 nuovi casi in Alto Adige L'Alto Adige registra oggi 375 nuovi casi covid (12 pcr e 363 test antigienici). Il numero delle vittime resta fermo a 1.539. Gli altoatesini in quarantena sono 2561, mentre quelli dichiarati guariti 243. L'incidenza ... Coronavirus. Medici morti in pandemia, nessun indennizzo "Sono 375 i medici morti per Covid durante la pandemia " ricorda Avano ". Di questi, la metà sono medici di famiglia e pediatri di libera scelta le cui famiglie ad oggi ancora non hanno ricevuto ...