Bari | morto il bimbo di sei anni che aveva bevuto candeggina per sbaglio | la Procura apre un’inchiesta

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ladiha apertosulla morte di un bambino di 6, avvenuta il 17 settembre all’ospedale pediatrico GiovXXIII di. Ilera stato ricoverato il 18 luglio per aver ingerito accidentalmente della, scambiata per acqua. Nel giorno dell’incidente il minore si trovava con la madre nel loro appartamento di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Alla scoperta di cosa era successo al figlio la donna si era lanciata dal balcone della sua abitazione al terzo piano, riportando gravi traumi. Dopo il decesso del piccolo, i familiari hanno presentato un esposto in questura, ipotizzando il reato di omicidio colposo: ora ladidovrà decidere se disporre ...

