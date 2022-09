Allegri, dramma offensivo e altri problemi: la situazione è terribile (Di giovedì 22 settembre 2022) Una situazione difficile per Allegri che, a livello offensivo, sta passando un momento veramente negativo. Ecco di cosa si tratta. La Juventus si aspettava una prima parte di stagione completamente diverso; i ragazzi di Allegri hanno già sette punti di ritardo dal primo posto e sono veramente ad un passo dall’uscire dai gironi di Champions League. Sono tante le difficoltà dei bianconeri, da un gioco che fatica a decollare (e in questo a finire sul banco degli imputati ci finisce il tecnico) al rendimento di alcuni giocatori decisamente sottotono. In questo periodo di sosta, Allegri deve trovare una soluzione anche al reparto offensivo che sta attraversando un periodo veramente complesso. AnsafotoMilik, arrivato a gennaio, ha dimostrato di essere più di una semplice alternativa e al ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 22 settembre 2022) Unadifficile perche, a livello, sta passando un momento veramente negativo. Ecco di cosa si tratta. La Juventus si aspettava una prima parte di stagione completamente diverso; i ragazzi dihanno già sette punti di ritardo dal primo posto e sono veramente ad un passo dall’uscire dai gironi di Champions League. Sono tante le difficoltà dei bianconeri, da un gioco che fatica a decollare (e in questo a finire sul banco degli imputati ci finisce il tecnico) al rendimento di alcuni giocatori decisamente sottotono. In questo periodo di sosta,deve trovare una soluzione anche al repartoche sta attraversando un periodo veramente complesso. AnsafotoMilik, arrivato a gennaio, ha dimostrato di essere più di una semplice alternativa e al ...

