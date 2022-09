Mobilitazione parziale, Zelensky: “Putin non userà armi nucleari” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non credo che userà queste armi. Non credo che il mondo gli consentirà di impiegarle”. È quanto ha detto alla Bild il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda sulla minaccia nucleare di Putin dopo l’annuncio della Mobilitazione parziale generale in vigore da oggi in Russia. Mobilitazione parziale, Zelensky: “Putin vorrebbe che l’Ucraina annegasse nel sangue, ma anche nel sangue dei suoi stessi soldati” Tuttavia il presidente ucraino non esclude completamente un attacco nucleare da parte di Mosca: “Non possiamo leggere nella testa di questa gente. Ci sono dei rischi”. Per Zelensky, non si può comunque cedere ai ricatti russi: “Domani Putin può dire: vogliamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non credo chequeste. Non credo che il mondo gli consentirà di impiegarle”. È quanto ha detto alla Bild il presidente ucraino, Volodymyr, rispondendo a una domanda sulla minaccia nucleare didopo l’annuncio dellagenerale in vigore da oggi in Russia.: “vorrebbe che l’Ucraina annegasse nel sangue, ma anche nel sangue dei suoi stessi soldati” Tuttavia il presidente ucraino non esclude completamente un attacco nucleare da parte di Mosca: “Non possiamo leggere nella testa di questa gente. Ci sono dei rischi”. Per, non si può comunque cedere ai ricatti russi: “Domanipuò dire: vogliamo ...

davcarretta : Dopo la mobilitazione parziale decisa da Putin, l’Ue farebbe bene a concedere la protezione temporanea ai cittadini… - Agenzia_Ansa : Discorso di Putin in tv: 'L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile'. Putin ha dichiarato una m… - martaottaviani : ***#Putin annuncia mobilitazione parziale #Ucraina #Guerra - ultimenotizie : Saranno chiamati 300 mila riservisti per mobilitazione parziale annunciata dal presidente russo #Putin. La capacità… - Sandra45281047 : RT @Gianl1974: 1/3 Mobilitazione russa, polizia Mosca in allarme per possibili proteste Gli agenti di polizia di Mosca sono in allarme per… -