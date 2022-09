E Valgoglio spegne le luci per risparmiare | “Spese raddoppiate”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 settembre 2022). “Anche il Comune disconta il pesante incremento dei costi energetici che, in quest’ultimo periodo, sta preoccupando cittadini ed aziende”. Lo scrive l’amministrazione del piccolo centro della Valseriana, 580 abitanti, in una nota pubblicata martedì (20 settembre) sul sito del Comune. “I rincari comunicati dai gestori dell’energia – si legge – stanno evidenziando l’anomalo incremento della spesa che si presume possa essere quasi il doppio della spesa fino ad oggi sostenuta”. Per questo motivo il sindaco, Angelo Bosatelli, ha deciso che da martedì sera, in tutto il paese, dalle 20 alle 7 verrà acceso un solo corpo illuminante, mentre uno resterà spento. Fa eccezione la strada che porta alla centrale Enel di Aviasco, dove uno verrà acceso e due rimarranno spenti. “L’amministrazione – spiega la nota – ritiene quanto mai doveroso, in ...