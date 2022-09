Bari | malore | morto lavoratore 54enne Oggi

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un operaio di 54 anni si trovava su di una impalcatura al secondo piano del palazzo in restauro quando è stato colto daed è. È accaduto a, in un cantiere edile in via Mameli. All’improvviso l’uomo, mentre era al lavoro, si è accasciato. I colleghi hanno allertato i soccorritori del 118 ma per ilnon c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. (norbaonline.it) L'articolo proviene da Noi Notizie..

