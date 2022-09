Scivola in un dirupo mentre è in cerca di funghi: muore 67enne di San Giuliano Milanese (Di martedì 20 settembre 2022) La tragedia in provincia di Lecco. Giorgio Congiu è deceduto sotto gli occhi atterriti della moglie che non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi, ma per il marito non c’erano già più speranze Leggi su 7giorni.info (Di martedì 20 settembre 2022) La tragedia in provincia di Lecco. Giorgio Congiu è deceduto sotto gli occhi atterriti della moglie che non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi, ma per il marito non c’erano già più speranze

