(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il nostro preciso impegno deve anche andare nella direzione di consentire spostamenti da e verso l’entroterra che siano efficienti e quanto più rapidi”. Domenico, candidato per Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica nel listino proporzionale Collegio Campania 2 che racchiude le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, tocca una delle questioni più delicate nelle dinamiche dell’entroterra campano. Ovvero quella legata alla carenza nelladei. “Abbiamo incompiute viarie che si trascinano da troppi anni – sottolinea– penso alla Paolisi-Pianodardine, al tratto santagatese della Fondovalle Isclero, alla Fondovalle Vitulanese. Penso alla inadeguatezza di importanti arterie, come la Statale Appia, ormai satura di mezzi: inconcepibile ...

TV7Benevento : DOMENICO MATERA 'QUESTIONE SANITA' NEL SANNIO E' DRAMMATICA' - - NTR24 : Sanità nelle aree interne, Matera (FdI): “La questione nel Sannio è drammatica” - NTR24 : Matera: “Solidarietà alle Comunità colpite da maltempo” -

anteprima24.it

Così Sergio Ferrara, responsabile provinciale sanità di Fratelli d'Italia. 'A livello locale ... L'apertura della campagna elettorale di FdI da parte del candidato Domenicoha confermato l'......l'intenzione di dimettersi da FdI chiedendo maggiore attenzione per ilnella definizione delle candidature del centrodestra, ritorna sull'argomento e sui suoi passi: 'Ringrazio Domenico... Matera: "Sannio e Irpinia, infrastruttura dei collegamenti carente" Continua la corsa appassionata di Domenico Matera verso l’appuntamento elettorale di domenica prossima, 25 Settembre. Il candidato per Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica – listino proporzion ...“Chi vive nell’entroterra campano – in Irpinia, nel Sannio – ha diritto di godere della stessa assistenza sanitaria, per efficacia e tempi di risposta, di chi vive a Milano o a Torino”. Così Domenico ...