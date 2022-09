“Torna il Minculpop”, follia Montanari: usa il cristianesimo e le “marocchinate” per insultare FdI (Di lunedì 19 settembre 2022) “Tira aria da Minculpop”. E’ Tommaso Montanari a bollare il programma di Fratelli d’Italia relativo alla cultura come “fascista” o nella migliore delle ipotesi “da destra dell’est europeo, tra Putin e Orbán“. Il rettore dell’Università per stranieri di Siena, noto alle cronache per il sue posizioni negazioniste sulle foibe, dalle colonne del Fatto Quotidiano accusa il partito di Giorgia Meloni: vogliono cambiare “l’immaginario italiano”, scrive. Se la destra andasse al governo promuoverebbe, secondo Montanari, un‘”idea totalitaria” della cultura”. Da dove nasce questo delirio? Da due-tre punti che il docente estrapola dal programma e che stravolge a modo suo. Per Montanari valorizzare il Giubileo 2025 è “fascista” Ha diviso le proposte di Fdi in tre parti. Definisce -per gentile concessione – la prima parte “da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) “Tira aria da”. E’ Tommasoa bollare il programma di Fratelli d’Italia relativo alla cultura come “fascista” o nella migliore delle ipotesi “da destra dell’est europeo, tra Putin e Orbán“. Il rettore dell’Università per stranieri di Siena, noto alle cronache per il sue posizioni negazioniste sulle foibe, dalle colonne del Fatto Quotidiano accusa il partito di Giorgia Meloni: vogliono cambiare “l’immaginario italiano”, scrive. Se la destra andasse al governo promuoverebbe, secondo, un‘”idea totalitaria” della cultura”. Da dove nasce questo delirio? Da due-tre punti che il docente estrapola dal programma e che stravolge a modo suo. Pervalorizzare il Giubileo 2025 è “fascista” Ha diviso le proposte di Fdi in tre parti. Definisce -per gentile concessione – la prima parte “da ...

Fernando_Liuzzi : RT @emanuelefiano: Si torna al #Minculpop? Se non sei allineata, silenzio? Questa l’idea di La Russa: 'E sfido la Ferragni a tre mesi di si… - mancin_erminio : RT @emanuelefiano: Si torna al #Minculpop? Se non sei allineata, silenzio? Questa l’idea di La Russa: 'E sfido la Ferragni a tre mesi di si… - giulianodolfin4 : RT @emanuelefiano: Si torna al #Minculpop? Se non sei allineata, silenzio? Questa l’idea di La Russa: 'E sfido la Ferragni a tre mesi di si… - BPetru8 : RT @emanuelefiano: Si torna al #Minculpop? Se non sei allineata, silenzio? Questa l’idea di La Russa: 'E sfido la Ferragni a tre mesi di si… - papadia_papadia : RT @emanuelefiano: Si torna al #Minculpop? Se non sei allineata, silenzio? Questa l’idea di La Russa: 'E sfido la Ferragni a tre mesi di si… -