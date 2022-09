Romina Power senza freni sul nuovo fidanzato della figlia: “Non deve piacere a me ma…” (Di lunedì 19 settembre 2022) Romina Power ha parlato senza peli sulla lingua del nuovo fidanzato della figlia. Ha spiegato senza troppi giri di parole cosa pensa di lui e del rapporto con la figlia. La nota cantante è stata ospite a Verissimo insieme alle figlie Cristel e Romina. Un’occasione nella quale hanno parlato della loro vita e dei loro progetti ma anche del nuovo amore di Romina Carrisi. Romina Power, Verissimo-Altranotizia (Fonte: Google)Romina Power ha detto la sua sul nuovo fidanzato della figlia e lo ha fatto senza ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 19 settembre 2022)ha parlatopeli sulla lingua del. Ha spiegatotroppi giri di parole cosa pensa di lui e del rapporto con la. La nota cantante è stata ospite a Verissimo insieme alle figlie Cristel e. Un’occasione nella quale hanno parlatoloro vita e dei loro progetti ma anche delamore diCarrisi., Verissimo-Altranotizia (Fonte: Google)ha detto la sua sule lo ha fatto...

UDicenta : RT @Gif_di_Tina: PierSilvia incapace. Torna a intervistare Romina Power perché per il resto zero. Fa domanda a Maltese sulla morte della re… - Gif_di_Tina : PierSilvia incapace. Torna a intervistare Romina Power perché per il resto zero. Fa domanda a Maltese sulla morte d… - arual812 : RT @Baccotvnews: ??I Ricchi e Poveri quarto coach di #TheVoiceSenior? Sarebbero loro i sostituti di Orietta Berti nella nuova edizione del… - Cosmicpolitan_ : RT @Cinguetterai: I Ricchi e Poveri sulla poltrona di #TheVoiceSenior, oppure - meno probabilmente - Romina Power; le trattative sarebbero… - wearenick : RT @Cinguetterai: I Ricchi e Poveri sulla poltrona di #TheVoiceSenior, oppure - meno probabilmente - Romina Power; le trattative sarebbero… -