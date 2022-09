PNRR per l’Istruzione, al via la campagna social per spiegare risorse e investimenti per la scuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Una campagna social per far conoscere meglio, con post dedicati e approfondimenti, le linee di investimento per l’Istruzione previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Unaper far conoscere meglio, con post dedicati e approfondimenti, le linee di investimento perpreviste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (). L'articolo .

pdnetwork : Meloni cita l'art.21 del regolamento del #PNRR per dire che si può cambiare il Piano. Forse non l'ha letto, perché… - LuigiGallo15 : Dopo il decreto Aiuti ter il ministro Bianchi deve dimettersi. Al di là dei 18 mld che il m5s ha voluto nel PNRR no… - fattoquotidiano : A Palermo bagno di folla per il leader del Movimento e per l’ex procuratore: “L’antimafia è sparita dai radar degli… - aniramiznat : RT @unione_popolare: Nessun politico ne parla, eppure le organizzazioni mafiose sono sempre più forti e adesso vogliono mettere le mani sui… - alex_chicchi : RT @unione_popolare: Nessun politico ne parla, eppure le organizzazioni mafiose sono sempre più forti e adesso vogliono mettere le mani sui… -